PLATTS報導，近期國際原油跌後反彈，延續高檔走堅態勢，惟在大陸防疫多空干擾下，遠東區五大泛用樹脂現貨行情維持區間震盪整理。其中，ABS、PS因原料SM價格持穩，報價小幅反彈5美元；PVC、PP也隨原料乙烯、丙烯持平支撐，現貨報價跌勢暫歇，維持平盤。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）營運走堅。

不過，PE受制需求趨緩、新增產能壓力，現貨報價持續走跌30美元整理。相對原料乙烯走堅維持1,260美元，廠商利差空間持續受阻。

大陸清明節假期結束，期貨衝高回落，打壓PVC現貨市場情緒。台塑5月外銷報價印度上漲80美元，達1,560美元；中國、東北亞則下調降價50美元，各為1,340美元、1,410美元。

分析師表示，近期PVC補貨意向不足，開工負荷在中等水平，且公共衛生事件影響交通運輸，各地物流不暢，抑制部分需求，下游繼續保持剛需採購，惟近期PVC企業檢修計劃較多，地產利好消息提振，PVC市場止跌回漲，預計短期PVC市場保持窄幅區間震盪整理運行。

此外，SM近兩年產能進入高速擴張期，生產利潤被逐年壓縮，反倒有助舒緩下游ABS、PS成本壓力。今年SM計劃新增產能675萬噸（煙台萬華計入2022年），產能增速46％，上半年計劃新增380萬噸，下半年計劃新增295萬噸。

分析師認為，從產業鏈利潤來看，2022年苯乙烯仍然是產業鏈中過剩矛盾最突出的產品，上半年累庫的預期較強。未來兩三年內SM投產力度仍大於上游純苯，在船艙緊張和運價回落前，出口增加的幅度有限。SM下游三大產品ABS、PS在2022-2023年也將迎來產能集中釋放的時期，產業競爭加劇，利潤可能收窄。