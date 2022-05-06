受到大陸封城衝擊，智易(3596)4月營收雙衰退，惟智易看好，訂單將遞延到5、6月，故下半將逐季成長，全年營運成長雙位數目標維持不變。

智易4月合併自結營收為26.65億元，月減少26.5%，年減少18.7%；累計前4月合併自結營收為129.64億元，較去年同期增加0.5%。

智易表示，因昆山防疫政策，4月部分需求遞延至5、6月，第二季營收有望持續成長再創新高，下半年也預計逐季成長，全年營運成長雙位數目標維持不變。

智易客戶多為大型一級電信商，受客戶協助向晶片廠鞏固網路主晶片料源，缺料已一年有餘，智易也已精進採購能力，更精準確保零組件進廠時間，降低對生產的不利影響，越南新廠落成後有助解除營收天花板，受5G、WiFi-6、PON、DOCSIS3.1的帶動，2022年營收可望呈現逐季成長的趨勢，

展望2022年，疫情加速推動全球數位轉型，水、電、網路成為維繫生活的重要基礎建設，影音串流、線上購物與線上學習等加速融入人類生活之中，頻寬升級帶動網通終端設備換機潮，PON、WiFi-6與5G FWA成為營運成長動能，法人預估，智易今年每股獲利將朝1股本靠攏。