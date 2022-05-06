日本6日官方數據，有當地物價領先指標之稱的東京核心CPI（消費者物價指數），4月年增1.9%，漲幅創7年來最大。

專家學者表示，在能源成本大增，以及日本已取消手機優惠費用後，已逐漸物價上漲情況已顯現。通貨膨脹在未來幾個月，有機會超過當地央行設定的目標值2%以上。

剔除鮮食不過包含燃料的東京核心CPI，繼3月增加0.8%之後，4月又大增至1.9%，超乎市場預估的1.8%。上周，日本央行上修2022年當地通膨預測，但不像歐美主要經濟體頻頻升息，日本還是維持超寬鬆貨幣政策，以拉抬景氣為主。