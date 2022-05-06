防疫藥品需求暴增，製劑廠健喬(4114)4月營收創歷年同期新高，受台股重挫影響，股價開低後，買盤積極進駐，股價由黑翻紅，漲幅在在1%以內，表現相對強勢。

健喬指出，4月營收創歷年同期新高主因在產品持續取代外國原廠市占，以及防疫藥品需求暴增。以處方藥為銷售主軸的母公司健喬，以及消費性產品為主的子公司優良生醫雙雙受惠，4月營收3.34億元，較去年同期成長34%，創歷年同期新高，前4月營收13.01億元，較去年成長28%。

未來因為Omicron疫情啟動的居家照護必備藥品需求持續飆升下，健喬對業績表現抱持樂觀看法。健喬品牌藥愛克痰發泡錠自Omicron疫情肆虐起銷售大幅成長。四月開始本土病例激增後，指揮中心宣布啟動居家照護，藥師公會等機構紛紛給予疫情期間的防疫指引，造成市場上所有呼吸道產品及止痛藥兩大系列藥品銷售一空。健喬的愛克痰發泡錠4月份健喬愛克痰600毫克發泡錠銷售較去年同期足足成長了2成。

健喬與子公司優良生醫的市場分工為，健喬專注處方市場，優良生醫則投入資源在OTC市場。舉凡年初剛開始代理的韓國藥廠BORYUNG的新金吉胃福適凝膠、代理Celltrion藥廠其下的武田藥品鈣思健、自有產品女性必備的維他命「維體康」和防疫藥品—普樂康系列的止痛藥、鼻炎膠囊及康特靈感冒膠囊都是優良生醫OTC的強項商品。Omicron本土疫情爆發後，優良生醫的在市場上的防疫藥品立刻被掃空，四月單月優良生醫防疫品銷售較去年同期成長十三倍，較上月也成長了九倍。