美國前駐中國大陸大使芮效儉（J. Stapleton Roy）。（中央社資料照片）

美國前駐中國大陸大使芮效儉（J.Stapleton Roy）6日指出，從烏克蘭危機可以說明，在衝突中，台灣會被摧毀，因此最好的辦法是「無限」延長現狀，尋求未來和平解決台灣問題的前景。

根據《中評網》報導，「美國華裔精英組織百人會」舉行2022年會，在6日的一場小組研討中提及烏克蘭危機下的台灣問題如何處理，由布魯金斯學會高級研究員李成主持，芮效儉、布蘭斯塔德和駱家輝三位前美國駐中國大陸大使參加。

芮效儉表示，美國在台灣問題上有兩個至關重要的因素：一是「一個中國政策」；二是堅持台灣問題和平解決。40年來，這個從美中關係正常化以來就設定的框架非常成功，使得台灣能夠以世界上最快的速度成長，其人均GDP與加拿大和澳大利亞相當。

芮效儉承認，目前台灣問題沒有和平解決的前景，那意味著現狀應當無限期持續下去，直到有更好的前景出現。他說，這並非不可能， 過去40年台灣成功地做到了，而現在卻成了問題。他認為最重要的因素是「可以無限期維持的現狀」，希望能夠找到和平解決問題的機會。

芮效儉指出，烏克蘭危機說明了，在衝突中台灣會被摧毀，這從任何立場看都是不可取的。他表示，台灣有真正自治的政府，因而有可能無限期延長時期，尋求和平解決。