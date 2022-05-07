為提振美國當地半導體產業發展，以及抗衡大陸在科技領域日益壯大，美國總統拜登多次呼籲盡快通過《兩黨創新法案》（Bipartisan Innovation Act），周五（6日）再度向國會參眾兩院喊話，更罕見爆粗口表示「通過這該死的法案，然後交由我簽署生效」。

財經媒體CNBC報導，拜登6日前往俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）附近一家金屬企業United Performance Metals向工人發表演說，一同出席的還有俄亥俄州民主黨議員布朗（Sherrod Brown）和共和黨議員波特曼（Rob Portman）。

拜登表示該法案由兩黨共同提出，這次隨行的兩位議員正為此盡很大的努力，他呼籲國會通過這份「該死的」法案，並交由他簽署生效，「法案將有助壓低價格，創造更多的就業機會，同時提振美國製造業復甦」。

報導指出，雖然美國兩黨普遍支持《兩黨創新法案》，但就法案的兩個版本糾正差異仍分歧難彌；該法案包括520億美元的撥款，用於資助美國半導體產業，拜登指出，這筆資金可以鼓勵半導體公司在美國設廠，避免未來出現當前晶片短缺的窘境。

拜登強調，法案獲得兩黨議員的支持，因為這有助於加強美國創新技術以及經濟、國家安全，並與主要對手大陸看齊；他認為，難怪大陸請人遊說，試圖阻止這項法案通過。