群創4月營收206億 兩年來單月低點 19:142022/05/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到面板跌價、大陸封控管理衝擊，群創（3481） 公布2022年4月自結合併營收為206.1億元，較上月減少13.8％，較去年同期減少32.1％，寫下近兩年來的單月低點。 群創2022年4月大尺寸面板出貨量共計1,068萬片，較上月減少10.9％，中小尺寸面板出貨量共計2,655萬片，與上月增加14.5％。 面板價格直直落，面板廠對於今年營運展望也趨於保守，面板廠股價也明顯修正。群創9日下跌3.53％，收盤價13.65元。 連兩個月站上七億元關卡 晶睿4月營收創歷史次高 跌跌不休 面板廠恐現單月虧損 #群創 #兩年 #單月 #上月減少 #萬片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場憂需求減 工業金屬重挫 04:102022/05/05 全球財經 瑞昱 4月營收寫單月次高 04:102022/05/06 證券．權證 群創友達目標價 外資砍到低點 04:102022/05/09 財經要聞 用鏡頭看台灣》穆斯林開齋節 睽違兩年歡喜登場 20:432022/05/08 生活 創新板合格投資人競賽 元大證奪佳績 04:102022/05/05 證券．權證 允強土國廠Q3量產 添動能 04:102022/05/03 證券．權證 裕融前四月賺逾半股本 獲利創新高 20:332022/05/05 財經 外資上周賣金控股回頭加碼面板雙虎 12:492022/05/09 財經 爭議又一樁 金寶違反利益迴避慘賠1.6億賣股給仁寶 16:332022/05/03 財經 群創SID聚焦數位畫廊、智慧車載、智慧防窺顯示創新應用 15:352022/05/09 財經 11家股東人數暴增創新高 台積電股東 單月飆增10萬人 04:102022/05/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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