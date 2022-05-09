受到面板跌價、大陸封控管理衝擊，群創（3481） 公布2022年4月自結合併營收為206.1億元，較上月減少13.8％，較去年同期減少32.1％，寫下近兩年來的單月低點。

群創2022年4月大尺寸面板出貨量共計1,068萬片，較上月減少10.9％，中小尺寸面板出貨量共計2,655萬片，與上月增加14.5％。

面板價格直直落，面板廠對於今年營運展望也趨於保守，面板廠股價也明顯修正。群創9日下跌3.53％，收盤價13.65元。