近日美國常務副國務卿雪蔓在訪問非洲期間稱，當一些國家選擇中國華為公司作為通信商時，就意味著放棄主權，這是在把本國數據移交給另一國，讓自己接受監視而又毫無察覺。大陸外交部發言人趙立堅今天（5月9日）在例行記者會上拋出五連問，斥責雪蔓汙衊華為。

趙立堅表示，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。她的表態，只能再次暴露出她反華遏華、蓄意挑撥中非合作的圖謀。包括華為在內的中國企業，和非洲國家以及世界上其他很多國家都開展了良好的互利合作，有力的促進了當地通訊基礎設施的改善和發展，為當地民眾提供了先進、優質、安全、廉價的服務，受到普遍歡迎。在合作過程中，也沒有發生過一起網路安全事故或監聽監視行為。

趙立堅進一步表示，中國政府旗幟鮮明的反對濫用信息技術對他國進行大規模監控行為。在中方此前提出的《全球數據安全倡議》中，中方明確呼籲信息技術企業不得在產品和服務中設置「後門」，各國不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。美方如果真的關心數據安全，可以在推銷美國企業和產品時，公開支持中國的這一倡議，或者做出類似的承諾。

趙立堅強調，選擇與誰開展合作，是非洲國家和人民自己的事，輪不到美方指手畫腳。

趙立堅隨後拋出五連問：「我想問問美方有關官員，當美國長期以來有計劃、有組織地對包括非洲國家在內的外國政府企業和個人進行竊密、監控和監聽的時候，美方尊重過非洲國家的主權嗎？尊重過別人的個人隱私權利嗎？考慮過別國的安全嗎？當美國肆意干涉衣索比亞、辛巴威等國內政並施加無理制裁的時候，美方尊重過非洲國家的主權嗎？當美國對非洲國家商品輸入美國附加大量政治條件的時候，美國尊重過非洲國家的主權嗎？」

趙立堅說，包括非洲國家在內的國際社會早已看清，美國從未把非洲視為平等的合作夥伴，也從未真正關心非洲民眾的福祉。

趙立堅最後表示，中方奉勸美方有關官員，與其花時間到處散播謊言謠言，玩弄賊喊捉賊的把戲，不如從擺正心態做起，從自己做起，切實尊重非洲國家的主權，為幫助非洲國家抗擊疫情和發展經濟做點實實在在的事情。