受到通膨數據仍高、聯準會鷹派升息及擔憂企業獲利下滑等因素影響，近期美股出現劇烈震盪，周一四大指數再度重挫，那斯達克指數更是暴跌逾4%，引發投資人擔憂情緒。從去年以來一直唱空美股的知名投資人Dennis Gartman就警告，現在的跌勢還不夠猛烈，直到一天下跌5或6%，才會是觸底的訊號，等於道瓊還要再下跌近2000點，提醒投資人少持有股票，盡量維持保守心態。

綜合外媒報導，那斯達克周一暴跌4.29%，創下2020年以來最低收盤水準，標普500指數則重挫超過3%，是今年以來最大跌幅，也是2021年3月後首次跌到4000點以下，道瓊下跌653點（或1.99%）至32245.70點，費城半導體指數則挫低152.96點（或5.13%）至2829.10點。

針對目前的股市狀況，知名投資人Dennis Gartman表示，「美股將持續處在熊市，但現在還跌得不夠猛烈，直到出現暴跌的一天，才有可能真正觸底。」他認為，總有一天股市會單日重挫5或6%，那才是最後的拋售壓力，否則他將一直維持看空股市的態度。

Dennis Gartman提醒投資人，「在目前的市場環境下，應該要少參與、少做多，盡量維持保守心態，因為損失比較少的那個人才會是贏家。」

Dennis Gartman歸納股市出現波動的根本原因，「美元在過去一段很長的時間一直擴張，現在卻出現緊縮政策，聯準會將繼續保持緊縮的經濟政策以對抗通膨，而這些壓力是在過去十年透過寬鬆貨幣政策造成的。」

早在2021年Dennis Gartman就曾預測美股將進入熊市，但去年標普500指數上漲約27%，他也因此被人戲稱為反指標，甚至不得不承認該預測出現錯誤，但他並沒有改變看法，示警今年股市將繼續出現下跌。