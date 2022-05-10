市場預期美國聯準會仍將靠快速升息解決通膨問題，引發風險資產下挫，資金持續自新興市場抽離回流美國。上週五外資大舉賣超台股並匯出。累計本月以來外資賣超404.95億元，今年以來賣超7589.7億元。今台北外匯經紀公司新台幣匯價，早盤在台股大盤逾百點失守「萬六」大關時，也一度貶破29.8元，最低匯價為29.825元。

全球央行進入升息循環，美債殖利率上維持漲勢，上周2年期美債殖利率收漲2.74bps至2.7308%，5年期美債殖利率收漲6.9bps至3.0773%，10年期美債殖利率收漲9bps至3.1265%，30年期美債殖利率收漲10.62bps至3.2254%，其中5/10/30年期殖利率紛紛竄升至2018年底以來新高，殖利率曲線也連續第三日趨陡。美債殖利率持續大幅走揚，而美國科技股代表的那斯達克指數昨天跌逾4%，失守12000點大關，美元指數期貨一度衝高到104。上週股市因對美國聯準會激進緊縮政策的擔憂而大幅下挫，美元受避險需求推動，美元指數達到了2002年12月以來的最高104.07。

匯銀分析，FED在5月初宣布自6月1日起開始縮減聯準會規模8.9萬億美元的資產負債表，最開始階段只是每月縮減300億美元美國國債和175億美元不動產抵押貸款證券(MBS)，在3個月後才擴大至600億美元和350億美元。FED升息和宣佈的縮表速度上，似乎都不及市場預期般鷹派，留意美元的下跌和美股反彈的醞釀。