越南股市4月大幅下跌，主要因某些集團負責人負面消息影響市場情緒，全球市場因通膨上升和供應鏈中斷的擔憂，大額追加保證金令包括基本面良好股票在內的整個市場承壓，當月下跌8.4％，但各種雜音影響市場拉回，估值恢復至具吸引力位置，提供5月買點機會。

日盛越南機會基金研究團隊表示，觀察越南上市企業第一季度財報季表現，以積極的表現拉開帷幕，4月底529家上市公司發布第一季度業績，上市公司總營收和盈利，與去年同期相比，分別成增長31.5％和68.1％。且統計4月外資淨買入3兆4,390億越南盾，3月為淨流出3兆6,460億越南盾，顯示外資對未來幾季越南股市前景仍然充滿信心，並認為市場估值已恢復至具吸引力水平。

日盛越南機會基金研究團隊分析，由於出口穩健增長，及政府投資預算增加，未來幾季越南經濟復甦步伐可望加快，及有更多券商機構估計，持續公布第一季業績企業，盈利可望續交出好成績，加上股東會發佈明確的年度業績展望，皆將增強投資者信心。

截至4月25日越南指數本益比為14.7倍，創2020年9月以來最低水平，提供支持5月市場的信心催化劑。另越南政府當局近期在提高股票市場透明度方面的努力，將為本地和外國投資者帶來信心，並為市場可持續發展提供動力，有機會活化股市表現。