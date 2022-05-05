北京大學中文系教授張頤武表示，青年是社會中最有朝氣和希望的力，人們對於一些在部分青年中流行的觀念，如「躺平」和「宅」的反思，其實就是對於青年的信心和意志的召喚，並指，青年的未來的發展，始終是大陸國家和社會關切的中心，為青年排憂解難，讓青年的發展更為順暢，青年的未來更加廣闊，也是大陸國家和社會一直在努力的。

張頤武在《環球時報》刊文稱，青年是一個社會的未來，社會是不斷發展的，青年必然會承擔起社會的重任。大陸的發展也面臨著多方面的複雜的局面，要做到自己對社會有貢獻，就要讓自己有廣闊的視野，能夠清晰地定位自己和時代的關係，能夠把自己的奮鬥和時代發展的要求連接在一起，能夠讓自己有過硬的本領和堅韌不拔的意志，能夠真正通過自己的努力為社會和國家做出貢獻。

「青年是社會中最有朝氣和希望的力量」，張頤武指出，國家和社會期望青年能夠紮實地努力和堅韌地前行，這些都是需要付出和奉獻的。人們對於一些在部分青年中流行的觀念，如「躺平」和「宅」的反思，其實就是對於青年的信心和意志的召喚。這就是要求青年在自己的崗位上做出貢獻，讓個人的發展和社會的發展有緊密的結合，讓社會的需要和時代的期許能夠體現在自身的生活和奮鬥之中。

對於青年的未來的發展，張頤武說，這始終是大陸國家和社會關切的中心。為青年排憂解難，讓青年的發展更為順暢，青年的未來更加廣闊，也是大陸國家和社會一直在努力的。為青年創業興業、社會服務、自我發展、就學深造、個人生活提供更多的條件，讓年輕一代更多地分享社會發展的成果，同時更好地為社會做出貢獻，也是大陸國家和社會對於青年的關懷。這些都為青年的發展創造了條件，提供了更好的前景和機會。

張頤武最後表示，青年擔當起自己的責任，不辜負國家和社會的期許和重托，讓自己的青春的光芒應和這個時代的要求，為大陸的未來做更多的貢獻，就是國家和社會對於青年的期許。