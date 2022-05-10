看好露營市場與高人氣，奧丁丁揪你（OwlJourney）彙整多家質感營地，涵蓋豪華露營、露營車、露營區三大露營型態推出《走，去露營》專區，提供民眾多元選擇，全平台不限房型累積5晚享第6晚半價，累積8晚贈1晚免費。

奧丁丁行銷業務代表翁佩甄描述隨著露營需求增加，市場發展出各式免裝備露營，大幅降低民眾露營門檻，露營市場也從硬體設備較量逐漸轉為結合深度體驗、周邊服務等，朝向特色化、精緻化、品牌化發展。

奧丁丁揪你業務經理蔡宛芷分享，鄰近山海是露營基本必備特色，少見的高山露營、四周環山的港灣海邊、晨起即可欣賞東海岸日出，營地與自然環境緊密連結，種類更是橫跨露營車、豪華露營、露營地，相信無論新手、老手都能找到喜歡且適合的露營選項。

位於宜蘭南澳溪谷，擁有遼闊草原的《那山那谷》，園區涵蓋營地、懶人露營營帳及露營車供旅人選擇，營主陳宥儒分享，「因為疫情，越來越多旅人想親近大自然，但又不想太辛苦、想好好睡，這時露營車就相對好入門，發現這個需求後，前年暑假我們進了4台，平日幾乎每天爆滿，去年做到15台，今年預計持續擴大規模。以營地來看，森林帳位區因位於樹蔭下且離溪邊近，成為露營愛好者首選，以整體銷售來說，露營車則最受消費者喜愛且訂購率最高。」

陳宥儒接著表示，「疫情確實影響營區經營，大概去年7、8月陸續回溫，一路至今假日都客滿，平日則逐步提升，目前平均下來住房率都有六成以上，連假更是提前滿房。」《那山那谷》除露營區，園區同時提供南澳溪漂流、沙灘車等戶外體驗行程，以獨天得厚地形優勢作出市場區隔。

坐落於南投竹山海拔1000公尺高的《山思雲想》，園區保留50％以上原始山林，維持良好生態，同時搭配異國古文物收藏品，與多樣複層植物堆疊出專屬的「山思風格」。《山思雲想》主人Ota分享，透過與竹山當地職人合作，增加在地識別性，讓每位來訪的旅客，都能夠深度參與當地文化體驗，像是森林瑜珈、咖啡烘豆、職人竹編、森林花訪、竹林茶席，特別是節氣『白露』過後加入的山林調香體驗，更是眾多旅人喜愛的活動。」

Ota提及：「不論是懶人露營或豪華露營，在疫情後如雨後春筍般開啟，我們相信來到山思的每位旅人都能更深入的理解露營本質及初衷，在這裡感受人與人之間的相處，並透過職人與山林產生更多連結。」自2021年第3季迄今，週末與連續假期皆為100％住房率，獨特風格備受民眾喜愛。

立於南投清境海拔1700公尺高點，擁有絕佳山景的《朵娜朵露營區》，不僅可眺望奇萊山、合歡山群峰，入夜更可直接仰望璀璨星空。《朵娜朵露營區》老闆娘Judy分享，著手規劃營區前本身就是露營愛好者，尤其熱愛露營過程自煮烹飪的野炊樂趣，因此特別朝「非含餐免裝備露營區」規劃營區，建設獨立炊事區及準備炊具，方便旅人與親友入住體驗露營野炊樂趣。疫情趨緩後，今年住房恢復至7到8成左右，連平日前來旅人也增加不少。

儘管露營區愈開愈多，看似接近飽和，但我認為市場量還是頗大，鑑於疫情緣故，與民宿飯店住宿截然不同的露營戶外體驗，讓民眾找到新的旅遊出口，走入大自然紓壓放鬆。