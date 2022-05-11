台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告4月份自結營收為新台幣1.32億元，年增78.29%、月增0.59%，登上同期新高、歷史單月次高；累計1-4月營收為4.65億元，年增83.82%，累計營收續創同期新高。隨著鈦合金應用面擴大，鎳基合金、鈦合金兩大產品出貨量均顯著成長，也規劃進一步提升超合金真空感應熔煉產能，拓展高階應用市場。

精剛首季EPS登11年高點，周一股價衝上2011年9月21日以來的10年半新高價，周二股價翻紅一度上漲8.82%，但高點續修正，翻黑收跌2.75%報24.8元。而公布4月營收也創下歷史單月次高，加上周二外資逾千張敲進，目前仍站穩所有短均上，與近期大盤頹勢形成對比。

精剛4月份，受惠於歐美地區來自工業領域訂單需求良好，使得鎳、鈦合金兩大產品出貨量持續顯著成長，同時隨著訂單逐步提升不僅推升出貨量能且產能稼動率維持良好水準；除此之外，公司以精進獲利為主要目標，因此業務持續深化開發，包括新舊客戶開發、銷售單價提高、穩定料源等策略，俄烏戰爭的轉單效應亦逐漸顯現，有助於整體營運保持良好動能。

因疫情減緩、戰爭因素及航太、油氣產業需求顯著提升，全球各地區廠商開始調整庫存，其中歐洲市場較為明顯。目前各國都面臨通膨與升息的壓力，對全球經濟將造成一定程度的影響。尤其是大陸部分省份開始封城必然會對物流和供應鏈，帶來一些負面影響，後續影響程度需要再觀察。

業務面來看，舊客戶回流及新客戶開發均有進展，也反映在營收表現上，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶之商機擴展。在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並將為新業務、新訂單也帶來正面影響。惟於第二季中仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、匯率及原物料波動影響，不過從目前接單情況來看，對未來之出貨量與業績表現，仍持樂觀看法。