晶圓代工龍頭台積電繼去年8月全面調漲晶圓代工價格後，昨日再度通知客戶，明年1月起全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%，是否對股價有正面激勵作用引發關注，但有網友分析指出，台積電股利維持每季2.75元實在太低，取整數宣布改發3元比較有用。

針對漲價消息，台積電表示，不回應價格問題，部分台積電IC設計廠客戶證實接獲漲價通知，至於相關細節則低調不願多談。台積電董事會並宣布2022年第1季每股現金股利維持2.75元，除息交易日為2022年9月15日。

台積電昨日股價一度下跌15元來到505元，創16個月來新低價，市值大幅縮水3889億元，滑落至13.09兆元，終場跌幅收斂收在518元。台積電adr連日重挫後，反彈1.74%收在88.82美元。

台積電傳明年全面調漲代工價格6％引發關注，網友紛紛表示「股利至少也要調漲6%吧，取整數宣佈改發3元比較有用」、「沒用，外資一直賣，今天又賣八千多張」、「股價要衝高要看外資」、「最簡單的問題，外資慢慢倒出來，誰要接？」、「到明年一月還有很多變數」、「這新聞就很奇怪啊，明年你要漲年底前幾個月公告就好現在就公告，才5月欸」、「買在650元一路攤已快吐血」、「台積電換了劉董，不是股東利益導向的」。

知名半導體分析師陸行之分析指出，台積電應該要好好思考多加發些股利給股東，他認為台積電股利至少應該年發15~16元才勉強及格。他直言，台積電目前股利發的太少了，認為應該至少要年發15元、16元才算合格。以台積電全年股息11元計算，目前殖利率僅約2%左右。

陸行之強調，在通膨、升息環境下，台積電很多持有者是保險公司，這些公司會去看台積電股利股息的比例，當聯準會升息，股息殖利率低於美公債殖利率的話，相對沒有那麼有吸引力，因此難以獲得外資青睞。

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