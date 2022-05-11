人民幣兌美元中間價11日報6.729元，較上個交易日貶值156個基本點（為連四個交易日貶值），創下2020年10月16日以來近19個月新低，上個交易日報6.7134元。

香港信報報導，中國人民銀行11日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，11日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％。這是4月初以來逆回購規模連續第20日維持在百億元，單日仍等量淨投放。

據路透統計，公開市場9日當周僅有200億元逆回購到期，12日和13日各半。此外，14日的100億元實際於16日到期。

香港經濟通通訊社報導，瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，隨著中美利差擴大和大陸出口增長疲軟，人行沒有進一步干預的情況下人民幣已經貶破6.7元。預計人行將在必要時介入來控制人民幣貶值節奏，並在美元沒這麼強勢的時候，選擇更合適的時機讓人民幣籃子釋放貶值壓力。相信人行這次也可以讓人民幣在強美元之際達到「軟著陸」。