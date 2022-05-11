網路家庭（8044）股價自今年初以來一路下探，至今跌逾四成，11日收盤價達71元，寫下兩年來新低價。網家董事會11日公告將祭出庫藏股，將於5月12日起2個月內（至7月11日），以新台幣2.86億為買回股份之總金額上限，預計將買回250萬股，佔公司已發行股數比例為1.95％。網家表示，買庫存股目的為轉讓股份予員工，預定買回區間為70元～125元，若股價低於區間價格下限，將持續買回。

網家近期營運遭逆風，4月營收寫下一年來單月低點，達34.11億元，與去年同期持平，年增0.01％，惟較上月減少8.75％。累計今年前4個月營收151.2億元，較去年同期增1.47％。

網家表示，4月營收表現較上月減少，主要因為4月沒有特殊節慶帶動，營運本就偏淡。此外，中國各省採取嚴格封控管制以防堵疫情擴散，也讓網家的3C商品出貨受到影響。

網家第一季獲利表現黯淡，主要原因為營業費用增加，但營收卻沒有同步成長的衝擊下，本業獲利大幅衰退，集團首季營業利益仍從去年的1.42億衰退至120萬，年減99.2％，單季營益率0.01％。第一季歸屬於母公司業主稅後淨損3,200萬元，每股稅後淨損0.25元，已是連續兩個季度虧損。

網家表示，為激勵員工及提升員工向心力，將執行庫藏股，預計買回250萬股作為轉讓給員工之用。事實上，電商類股今年受到去年高基期以及台股大盤大幅修正衝擊，不少個股的股價修正都超過五成，部分電商公司不約而同祭出庫藏股激勵員工及提升向心力，除網家以外，91APP-KY（6741）先前也宣布將斥5.73億元買回250萬股，以激勵員工及提升員工向心力。