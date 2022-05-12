本土疫情延燒，普遍未打疫苗的未成年學童首當其衝。台灣預防醫學會理事長陳宜民今說，台灣兒童疫苗政策推動不順暢，宣導不足。BNT兒童疫苗還沒來都是原因，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎「你躲在哪」？

陳宜民表示，根據美國小兒科醫學會統計，2019年至今，美國17歲以下有1305.3萬人確診新冠肺炎，其中多重系統發炎症候群（MIS-C）發生率為每1590人中有1人，罹患該症候群死亡率為0.83％。

陳宜民說，英國醫學期刊發表最新丹麥全國調查，17歲以下有接種疫苗青少年，確診新冠肺炎後多重系統發炎症候群發生率為9900分之1，未接種疫苗發生率是3400分之1，相當於接種疫苗保護力多2倍。

陳宜民說，就英美研究推估，目前台灣17歲以下有348萬人，若一半確診，會有1000人會得多重系統發炎症候群，其中約10人死亡，若打疫苗，染疫死亡人數歸估將降為3人。

至於新冠疫苗可能引發心肌炎副作用，陳宜民表示，美國5至11歲學童打疫苗後罹心肌炎比率為51萬分之1，以此推估，若台灣5至11歲學童全面接種疫苗，將有7人有心肌炎副作用，其中1人會死亡，打疫苗還是幫助小朋友最好政策。