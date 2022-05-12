中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀今表示，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。人民銀行副行長陳雨露說，下階段將把穩增長放在更加突出的位置。

中宣部今舉行「中國這十年」系列記者會上，韓文秀表示，疫情是經濟社會發展的「攔路虎」，必須科學精準有效防控疫情，為經濟社會正常運行創造根本前提。在經濟工作方面，首先要加快落實已經確定的政策，力爭在上半年全部落地。國務院和有關部門也正在緊鑼密鼓、源源不斷地出台一些細化的政策舉措，積極幫扶受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶，穩住廣大市場主體。

二是要抓緊謀劃和推出增量政策工具。中國的財政政策、貨幣政策和其他政策有足夠的空間和多樣化的工具，在應對經濟下行壓力方面有豐富的調控經驗，將進一步加強相機調控，該出手時就會出手。

三是要善於用改革的辦法解決發展中的問題。中國的市場活力、發展潛力巨大，也是客觀存在，關鍵是要把它們激發出來。要堅定不移深化改革、擴大開放、搞活經濟，為發展提供強大的動力。

他稱，還有一點是要充分挖掘內需潛力。前不久召開的中央財經委會議強調，要全面加強基礎設施建設，發揮有效投資的關鍵作用。還要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，對此有關部門都正在抓緊落實新的政策舉措，謀定而後動。

陳雨露談及關於應對疫情衝擊的貨幣政策，下一階段，人民銀行還會把穩增長放在更加突出的位置，加強跨周期政策調節，加快落實已經出台的政策措施，特別是要積極主動謀劃增量的政策工具，繼續穩定信貸總量，繼續降低融資成本，繼續強化對重點領域和薄弱環節的金融支持力度，加大對實體經濟的進一步支持。