公務員若因為從事防疫相關工作而染疫，台中市府去年規畫「前線防疫人員補償金」，市議員張玉嬿爆料表示，這筆錢是使用衛生局的民間防疫捐款專戶內經費，質疑根本是「市府請客，善款買單」，讓外界觀感很差，要求市府編列預算支付補償金，別再和醫護、弱勢爭用捐款。

張玉嬿指出，市長盧秀燕去年5月間提出「前線防疫人員補償金計畫」，明確宣布若公務員因執行防疫公務而染疫，將提撥確診者每人12萬、隔離者每人3萬元補償金，且這筆經費市府要自籌；去年市府共有8人領到這筆隔離補償金、共計24萬元。

張玉嬿肯定市府此作為，但她不滿地說，這筆錢原本市府說要自籌，最後卻是挪用民間防疫捐款支出，根本是典型的「市府請客，善款買單」；捐款應該用在醫護、購買防疫物資、協助弱勢防疫的急難救助金，而非拿來發給公務員補償金，呼籲市府應使用二備金或追加預算支應該計畫款項，更應編列足夠加班費、而非讓防疫人員以補修替代加班費。

衛生局表示，此計畫經費會利用防疫捐款支應，是因為有的捐款人指定捐款用途，是要做為供防疫物資、設備、相關人員的慰問金及補償金等，才會以防疫捐款支應，若經費不足，將再用第二預備金或追加預算方式支應。