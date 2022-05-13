合庫金(5880)揭露持股前10大股東名單，財政部仍為最大股東持股比為26%，而4家外資股東的持股比合計達3.65%，直逼第二大股東中華郵政的持股比3.78%。

合庫金的四家外資股東包括:花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶，美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶，渣打國際商業銀行營業部受託保管iShares優勢MSCI台灣指數股票型基金投資專戶等。

合庫金旗下合庫銀行繼去年4月獲S&P暨其子公司中華信評將評等展望由「穩定」調升成「正向」後，今年5月再獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高之「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳評等。

合庫金今年前4月獲利為53.43億元，EPS為0.39元。今年配發1元現金股利和0.3元股票股利。

合庫銀行總資產、存款或放款排名均居國內第2大，在國內廣大營運據點的優勢下，持續深耕企金業務；近年來更積極布局海外與加速國際化進程，厚植海外營運實力。110年稅後淨利達新臺幣188.73億元、逾放比率0.22%及備抵呆帳覆蓋率541.67%，均創下歷年來最佳之紀錄。