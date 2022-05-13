指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，已連續13次遭調降；台股在全球市場指數權重上調至1.71%，最新權重將在31日收盤生效。

在本次MSCI調整中，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.67%下調至15.56%，調降0.11個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.01%下調至17.9%，調降0.11個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.7%上調至1.71%，調升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成分股方面，本次新增4檔、刪除3檔後，總指數成分股將為87檔。本次調整在外流通股數的成分股共18檔，權重調升最多為新增成分股力積電，其權重調升0.42個百分點；權重調降最多為刪除成分股上銀，其權重減少0.19個百分點。

本次MSCI季度調整，「MSCI全球新興市場指數」權重調升最多的國家為中國及印尼，權重各增加0.32及0.03個百分點；權重調降最多的國家為印度，權重被下調0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人分析，台灣3月景氣對策信號燈號下降為綠燈，其中領先指標不含趨勢指數呈現續跌，且同時指標不含趨勢指數也持續下降，顯示國內景氣有放緩現象，加上最新公布的台灣經季節調整後工業生產指數（IP）在連續數月增長後，3月跟2月相比下降6.5%，為2008年12月以來單月最大跌幅。

法人指出，近期受到重要經濟體貨幣政策轉趨鷹派、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron肆虐，導致全球供應鏈大亂及國際地緣政治俄烏情勢緊張等影響，可能造成金融市場波動加劇，在多個不確定性因素較明朗化前，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

另外，本次MSCI調整的中國A股成分股新增廣汽集團等28檔、刪除航天發展等21檔，調整後MSCI中國A股指數成分股總數增加至508檔。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重後，逐步將中國A股納入因子從初始的2.5%增加至20%，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

法人認為，中國嚴格的動態清零措施對經濟造成的負面影響已逐漸顯現，預料在疫情緩和之際，中國政府將加大政策刺激力度來穩定經濟。未來若疫情獲得穩定控制及工廠復工順利，下半年陸股仍有表現機會。