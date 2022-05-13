網紅「焦糖哥哥」陳嘉行11日宣布確診，有網友在臉書留言稱，確診後又積極讓居隔的家人一起染疫；陳嘉行則回應，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

中央防疫指揮官陳時中12日下午在記者會中被問到此事時表示：「在整體社會我們的抗疫，不希望一下疫情太大，造成醫療的壓力太大，但個人部分，因為它都輕症化，請大家就小心、戒慎不恐懼，但不用太緊張，把身體照顧好就好了」。

資深媒體人黃揚明在臉書提醒陳時中，根據《傳染病防治法》第62條規定，「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金」。

黃揚明指出，如果自己確診了，在現行Covid-19仍然是第五類法定傳染病的狀態下，若故意將病毒傳染給他人，是要負刑責的。針對陳時中對此事的說法，他則直言：「很明顯，指揮官也不清楚我國法令的規範吧。」

對於「焦糖哥哥」的說法，防疫學會理事長王任賢表示，在防疫的學理上是合理的，但由於新冠仍是第五類法定傳染病，因此他的說法是違法的；陳時中回應焦糖哥哥的說法，如果是在私下場合時說的，屬於尊重焦糖哥哥的言論自由，但如果是在指揮中心記者會的場合，就不應該。

陳時中的父親陳棋炎是台大法律系教授，王任賢認為，來自法律世家的陳時中不會不懂法律，但他刻意不提「故意讓人染疫」的法律責任，其實是再次印證在6月30日新冠防疫特別預算到期後，新冠將不再是第五類傳染病，指揮中心屆時也將解散。

毒理專家招名威這幾天接到許多人留言、私訊問他，如何看待焦糖哥哥的積極染疫論點？他必須說，身為公眾人物，請負起社會責任謹言慎行，「積極染疫」是很無知的提議，第一,造成醫療量能過載，醫護人員也是人，需要休息，一旦有一位醫護染疫隔離，代表其他同事要照顧的患者將倍增。

第二，不是每個人身體都能承受所謂的天然抗體。我們要共存，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其短時間內與疫共存造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以「軟共存」，畢竟事緩則圓。

招名威建議，現階段減少出門，確實防疫，是民眾能自身做到的；病毒仍在我們周圍，指揮中心踩一點煞車是必須的，也有幾點問題我們還須注意：嚴防境外確診、舊案陰轉陽、疫苗突破性感染、疫苗覆蓋率不足等問題。

在陳時中不提處罰後，焦糖哥哥當晚又在臉書發文稱，自己居隔第十天快篩陰性了，這段期間只吃了三顆感冒藥，和幾匙的鄭杏泰救肺散，就自己好起來了。

焦糖哥哥還說，不用吃陳文茜和柯文哲強力推薦的抗病毒藥，副作用和交叉作用這麼多，而身體能自然康復幹嘛多冒風險？