隨確診人數增加，中央流行疫情指揮中心4月25日宣布不再公布足跡，民眾擔憂足跡不公布，是不是意味著清潔隊不再消毒？宜蘭市公所由各里長回報熱區，以巡迴方式為全市消毒，今天（13日）更允諾清消作業會持續到疫情趨緩為止，盼鄉親心安，一起共度疫情難關。

宜蘭市公所清潔隊指出，以往清潔隊的清消作業，都是依據縣府提供的疫調足跡安排，但足跡不公布後，確實有民眾誤會不再消毒，其實在4月28日開始，公所就由里長提報5個消毒點，全市38個里再依序消毒，完成一輪的全市消毒作業約6到7天。

宜蘭市長江聰淵說，宜蘭縣每天公布的確診人數，都有超過1000人以上，但疫情尚未達到高峰，市公所在防疫作業上隨政策調整，在沒有公布確診者足跡的情況下，改採巡迴式消毒，防疫變成「每個地方都是需要消毒的場所。」

江聰淵表示，從去年5月疫情爆發以來，清潔隊開始針對確診者足跡消毒，甚至凌晨1點還在工作，現在清潔隊正展開全市第3輪消毒作業；由里長提報熱區的巡迴式消毒，將會一直延續到疫情趨緩為止。