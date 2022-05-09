大湖金針花秘境亂象多，許多沒有公德心遊客任意踩踏花海。（大湖公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉公所在靜湖社區社寮角大橋旁，打造700公尺長金針花景觀廊道，最近金針花盛開，但發生不少遊客亂丟垃圾、踐踏花園，甚至隨意停車等亂象，引起地方民怨，大湖鄉長胡娘妹9日表示，即日起封園暫時不對外開放，何時開放將視情況而定。

大湖鄉公所去年獲得獲得水保局、縣府補助支持，將社寮角大橋旁的防汛道路，打造為金針花廊道，吸引各地民眾前往賞花，更成為當地知名金針花秘境。

今年花況好，盛開美景更勝去年，讓遊客趨之若鶩，但衍生出有民眾破壞附近草莓園、亂丟垃圾，更任意踩進花叢中，導致金針花海東禿一塊、西禿一塊。

大湖鄉長胡娘妹說，最初規畫是打算種樹，但容易雜草叢生，引來鳥類棲息、覓食，附近有草莓園也可能被鳥類破壞，於是她跟地方提案以金針花為主題建置廊道。

她表示，當時社區民眾還放下手邊工作一起割草、整理場地，並設置步道、停車場等設施，盼得花開後免費開放給民眾欣賞美景，沒想到今年眾人心血卻遭破壞，當地居民都感到痛心。

胡娘妹指出，她昨天晚上跟地方人士、代表會搓商，決定即日起封園，讓清潔隊整理園區及消毒，並設臨時廁所，至於何時開放，將視整修狀況而定，謹此向愛花者致歉。