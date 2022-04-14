苗栗縣三灣鄉長溫志強涉及貪瀆案件遭苗栗地檢署聲請羈押。（謝明俊攝）

苗栗縣三灣鄉長溫志強被控涉嫌利用辦理三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊隊員的機會收受賄賂，苗栗地檢署指揮調查局等13日搜索鄉公所及廠商等多處場所，帶回溫志強等37人訊問後，以溫志強涉犯貪污治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪嫌，並且犯罪嫌疑重大，有逃亡或勾串共犯及證人之虞，13日晚間向法院聲請羈押禁見。

本案源起於廉政署中區調查組，查辦三灣鄉鄉長温志強涉嫌違反貪污治罪條例案件，報請苗栗地檢署指揮偵辦，經苗栗地檢署成立專案小組積極偵辦，由檢察官黃棋安及主任檢察官鄭葆琳、劉偉誠等，指揮中調組與調查局航業處、中機站、苗栗縣調站、北機站及南投縣調站等單位，於13日執行搜索。搜索範圍包括鄉公所及廠商等共48處，當場扣得現金約552萬，以及美金、人民幣等、定存單3500萬、金條及電腦、帳冊等證物，並通知溫志強等犯嫌及證人共37人到案說明，苗栗地檢署並動用檢察官徐一修、陳昭銘、呂宜臻、邱舒虹、蔡明峰、曾亭瑋等多人參與搜索、訊問，共同協助偵辦。

經檢察官訊問後，認三灣鄉長温志強利用辦理苗栗縣三灣鄉公所採購案、標租公所土地建置太陽能及甄選清潔隊隊員的機會，有收受賄賂的不法情事，涉犯貪污治罪條例、政府採購法及刑法洩密等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡或勾串共犯及證人之虞，於13日晚間向法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署強調，政府查辦妨礙綠能產業犯罪的決心不容挑戰，苗栗地檢署署於去年10月14日舉辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議後，積極整合轄內檢、調、廉、政風的能量，此次透過長期細膩的蒐證，採取積極的團隊辦案模式，繼去年偵辦的通霄鎮長貪瀆案件，再度展現政府維護綠能產業發展的決心，並藉此以正官箴，維護各界對公務員廉潔執行職務的信賴。