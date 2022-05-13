福壽(1219)首季營收創高帶動獲利增加，後純益為2.02億元，季增1.97倍，年減14.04%，每股純益達0.63元。福壽受惠大宗物資原料漲價效應，首季營收創高也帶動獲利成長，不過，毛利率12.44%，季減1.28個百分點，年減1.35個百分點。目前大宗物資等原物料價格仍持續走高，對福壽來說成本壓力相當大，後市營運表現還有待對察。

福壽在4月底首度與台東縣金峰鄉簽署MOU合作案，以推廣糧農循環理念，協助並促進金峰鄉發展具高營養價值的小米、紅藜等原鄉特有作物，除了將提供專業生技製程將農業廢棄物製成之有機質肥料資材供產銷班田間栽培及協助作物管理，也會採購產出農作物，協助其農產作物產品上架通路，增加銷售管道，提升原鄉農民收益，共同建構「共好糧農友善大地」的循環經濟模式。

福壽近年積極推動數位轉型計畫，2018年啟用自動化倉儲物流中心，提高生產效率；2019年成立AI辦公室與工研院合作建置IIoT數據應用整合平台、油廠智能監測管理系統，另外亦在資策會的協助下完成福壽通APP營運系統建置，打造新世代的智慧營運管理平台；2020年則是加強資安、廠安、運輸流程人工智慧技術，全力提升產品品質及營運管理效率。