監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引發外界質疑是否符合「一事不再理」原則爭議，監委高涌誠、林郁容、林盛豐今召開記者會指出，此案符合監察職權之行使。高涌誠更強調，這次重啟彈劾案跟陳隆翔關係不大，更不是政治追殺，這是監察院和懲戒法院的法理之爭。

高涌誠今在記者會上指出，照第一次職務法庭審理來看，所謂新事實和新證據，是指超出彈劾案文以外的調查報告，那這次調查，沒有重啟調查，也沒有再查，就是依照懲戒法院的判決再做第二次彈劾，就是第一次審理範圍外的東西都是新事實新證據。

高涌誠進一步指出，監院上次彈劾陳隆翔時，「因第五屆監察院有不同的狀況」，所以列舉11項重大違失情形，最終僅針對其中3項處理，另外8項並未併案處理。至於這次監院通過是否有綠色政治色彩，林郁容澄清，跟色彩沒有關係。

高涌誠強調，前綠委段宜康沒有來找過他談過任何事，這次重啟彈劾案跟陳隆翔關係不大，更何況是段宜康，這是監察院和懲戒法院的法理之爭，針對監察院法第8條第1項後段規定關於併案審理紛爭一次性解決。另外，除了之前監院列舉的11項疏失，還有一項疏失是懲戒法院職務法庭發現的，但職務法院認為監院沒有併入，所以不在彈劾內，所以這哪有違反「一事不再理」原則，因為職務法庭不認為是同一行為。