美國-東協特別峰會12日在華盛頓召開。新加坡總理李顯龍敦促美國在數位科技、貿易便利化、供應鏈和培訓等新興領域和東協加強合作，並鼓勵東協成員國加入美國推動的「印太經濟架構」。

李顯龍和部分東協成員國領導人於美東時間12日下午，出席美國—東協商業理事會和美國商會的活動，與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及商界人士交流。

據新加坡聯合早報13日報導，李顯龍在活動上發言時，敦促美國逐一邀請東協成員國加入印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）。但他也提醒，這個架構必須具包容性，並能為成員帶來實質利益，才能吸引更多國家參與。

李顯龍建議：「IPEF應該包含數位與綠色經濟，以及基礎建設領域的合作，因為區域國家對這些議題有強烈的共鳴。」

此外，總理也呼籲美國和東南亞加強在人力資源發展方面的合作，以及共同提高供應鏈的韌性。

美國總統拜登去年10月宣布探討通過IPEF，與區域夥伴一起針對共同關注的領域制定貿易規則，包括貿易便利化、數位經濟、供應鏈韌性、脫碳和清潔能源，基礎建設和勞工標準等。

報導說，更多有關IPEF的細節相信會在這兩天舉行的東協—美國特別峰會上披露。IPEF被認為是美國擴大它在印太地區經濟影響力的舉措，以彌補美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）而留下的空白。但由於IPEF更多專註於制定規則，而不是開放市場，部分學者認為，這個架構很難吸引東南亞國家加入，因為架構制定的一些標準對發展中經濟體而言可能門檻太高。

自拜登政府上台後，美國更積極尋求加強和亞太地區的安全和經濟聯繫，並先後和菲律賓、新加坡和馬來西亞簽署協議，分別在數位科技、先進製造業和供應鏈等方面合作。

其中，新加坡和美國今年3月正式建立美國—新加坡增長與創新夥伴關係（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation，簡稱PGI），合作領域包括人工智慧架構、先進製造業和網路安全。

雷蒙多12日在活動上致辭時說，這項計畫有了很好的開始。她也邀請其他東協成員國加入。

雷蒙多也宣布，下來一年將陸續率領多個商業代表團到東南亞參訪，包括9月的醫藥領域代表團，10月則有先進製造業代表團。

美國政府最大規模的商業代表團與對話會也將於明年拉隊到泰國，而後續程到另外五個東協國家考察。

此外，雷蒙多也宣布，美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際研究學院將開辦課程，為東協成員國的公務員提供培訓。

美國在上世紀七八十年代，有不少這類培訓計畫，供東南亞國家各界的年輕領袖到美國交流，但後來都逐一停辦。

雷蒙多說：「我急切地希望大家攜手推動對你們國家經濟和美國雙方都有利的具體項目。我們致力於支持東協的核心地位，並與各位合作深化雙方關係。」