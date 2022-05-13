為做好疫情分類收治，大陸國務院聯防聯控機制13日記者會上，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，將進一步要求各省以「地級市」為單位，常規建設或改造一定數量的方艙醫院，並提前做好醫務人員、醫療設備、床位儲備等保障，確保當有需要時能在24小時內啟動使用。

據紅星新聞引述大陸國家衛健委表示，前期已對方艙醫院的建設管理印發一系列文件例如《新冠肺炎方艙醫院設置管理規範》等，各地其實也已建立一定數量的方艙醫院與床位儲備。此次則是提出3方面的下一步工作要求。

首先是要求各省以「地級市」為單位，常規建設或改造一定數量的方艙醫院，並強調相關水電、廁所淋浴與通風等基礎設施都要建設到位。

第二是做好方艙醫院的醫務人員、醫療設備準備，要求按照一定的配比組建好醫療隊伍，同時做好救治、感染控制等方面的培訓。另外儲備好床位、醫用物資、醫療設備並鋪設好醫療資訊系統等。第三則須保障好方艙醫院的管理和運行，確保在有需要時，能在24小時內轉化為方艙醫院投入使用。