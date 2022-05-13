隨著對經濟放緩的憂慮日益加深，加上主要央行料將再度緊縮政策以抑制通膨，全球股票基金連續第五周資金外流，至於美國債券基金也創下4周來最大一周失血紀錄。

根據Refinitiv理柏基金的最新統計，到5月11日為止的一周，全球股票基金淨流出105.3億美元，遠超出前一周的16.5億美元。受到通膨壓力加劇，引發投資者憂心全球經濟將出現硬著陸，MSCI全球指數在本周也暴跌到607.4，創下一年半低點紀錄。

在主要區域方面，美國股票基金一周來淨流出84.6億美元、歐洲股票基金也失血43.3億美元，不過亞洲股票基金逆勢吸金，吸引22.3億美元資金流入。

同期間，全球債券基金也遭遇沉重賣壓，高達132.3億美元從該基金撤離，為連六周出現淨流出。當中全球中短期債券基金失血81.4億美元，創下2020年6月以來最大單周淨流出的紀錄，然而政府債券基金則受到投資人追捧，一周吸金33.8億美元，為連續第三周呈現淨流入。

值得注意的是，由於通膨居高不下，強化外界認為聯準會未來將持續積極升息預期，美國債券基金一周淨贖回104.2億美元，幾乎是前一周59億美元的兩倍，同時也已是連續第18周出現資金外流。其中美國中短期投資級債券基金淨流出72.8億美元，寫下2020年4月最大單周失血紀錄。但是政府與公債基金則是吸引26.2億美元流入。

此外統計還顯示，投資者從貨幣基金贖回17.3億美元，為連二周淨流出。

在商品基金方面，約有15.4億美元從黃金與貴金屬基金撤出，失血金額創下兩個月高點紀錄。國際金價目前已跌破200天移動均價。

新興市場也出現資金大逃亡現象，股票基金與債券基金各自淨流出24.9億美元與26.5億美元，然而這兩大基金也是連續第五周面臨淨贖回潮。