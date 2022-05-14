受烏俄戰爭走向持久戰、聯準會加速升息、中國堅持清零政策等利空交互影響，導致全球股市同時出現評價及獲利雙重調降，進一步加重本波跌勢，台股也被迫一路向下回測萬六整數關卡。不過，跌深就是最大利多，股價短線急跌後，本益比已大幅修正，部分泡沫疑慮已去除。台股今年主打的高殖利率題材，也因股價下跌再拉高整體殖利率，在當前低利率高通膨的背景條件下，對資金仍具有一定吸引力。

台股高殖利率題材 提供跌深反彈機會

根據Bloomberg的資料，目前台股殖利率排行全球前三名，僅次於巴基斯坦及澳洲，加上台灣今年GDP下修有限，仍有機會保四，基本面相對經濟面臨下修的多數國家來得穩。待未來美國公債殖利率及美元指數漲勢止步，股市投資人情緒恢復後，台股有望迎來短線跌深反彈的機會。

高殖利率股行情除了要看現金殖利率絕對值的高低外，還要留意今年營運能否維持成長以利高股利政策延續。尤其在經濟前景展望不明、市場氣氛不佳的當下，公司營運還要能優於市場預期，才能引起資金的興趣。高殖利率行情觀察指標的貨櫃航運長榮(2603)及陽明(2609)，今年分別配發十八元及二○元現金股利，現金殖利率近十二％及十六％。即便中國四月封城導致各地區出貨減少，長榮、陽明的四月營收僅月減五％以下，仍創歷史單月營收第三高及歷史第二高的紀錄，優於市場悲觀預期，顯然亞洲其他地區的運輸需求強勁，彌補中國區的缺口。

長榮預期中國將陸續復工，五月後長約生效，新約租金顯著成長，加上第二季新船仍將持續交付，應可挹注營運表現，對第二季營收與獲利表現仍抱持正向看法。陽明同樣表示中國復工後，製造業出貨將湧現，可望迎來較強勁的市場需求，預期供應鏈壓力將再度升高，使運輸效率短期內仍難以恢復正常水準。市場也因此預期將會有漲價效應，增加貨櫃航運營收上修的機會。

半導體通路商獲利穩定

半導體通路商一直是半導體產業的高殖利率常客，獲利穩定的特性在景氣不明階段，更容易成為資金避風港。今年配發五．五元現金股利，現金殖利率達八％的全球第四大半導體通路商文曄(3036)，受惠缺貨緩解、晶片原廠供應能力提高，遞延訂單滿足率提升，第一季營收優於財測。

公司表示中國封控影響比較大的在華東，其他地區仍可正常出貨，且大客戶有通行證出貨照舊，因此封控問題沒有想像中嚴重，看好隨著封控陸續解除，出貨第二季很快就可追上。新併購一○○％的世健科技，將於第三季完成相關程序開始貢獻營收。看好下半年蘋果訂單步入旺季，汽車及電動車、工控及 5G 通訊需求維持成長，營運可望優於上半年，加上認列世健營收，毛利率有望加快成長，預估稅後淨利成長將持續優於產業平均值。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1133期》)