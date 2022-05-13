陽明海運（2609）大股東台灣港務公司，今（13）日公告將出售1萬張陽明股票，有效期間從5月16日至6月15日，出售後持股還有逾16.69萬張。以陽明今日收盤價123.5元計算，台灣港務可望有12.35億元入袋，若以成本12元計算，獲利11.15億元。

這是台灣港務公司今年來二度申報出售陽明股票，稍早在4月公告將出售陽明股票1.5萬張。台灣港務公司是陽明第三大股東，僅次於交通部的13.39％、國發基金的13.17％。港務公司為保有陽明董事席次，原則上至少會保留約15萬張股票。