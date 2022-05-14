中華職棒重返台東，縣民回饋票5分鐘秒殺。（台東縣府提供）

中華職棒重返台東，售票官網仍有外野票券可訂購。（摘自中信兄弟售票網）

中華職棒重返台東，縣民回饋票5分鐘秒殺，台東縣卑南國中棒球隊員們紛喊「很期待」。（蔡旻妤攝）

睽違14年中華職棒將於24、25兩日在台東第一棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿2連戰，球團特別回饋台東縣民3534張免費票於14日上午9時開放索取，5分鐘就被搶空。台東縣府表示，本次未取得回饋票民眾，賽事當天可到現場等待釋出門票。此外，中信兄弟售票網仍有外野票可訂購。

民眾早起守在電腦前，時間一到立馬準時搶票。台東縣府表示，系統湧入大量搶票民眾，總共3534張門票系統開放5分鐘隨即秒殺，可見台東鄉親和其他地區球迷們都想近距離觀賞最高水準的球技及賽事。

卑南國中棒球隊員余念祖表示，現場觀賽震撼力與電視轉播有很大的不同，除了可以看到整場球員的表現，更能學習職棒選手如何面對和克服瓶頸，「看球賽有時比練球更能學習到東西」。隊員邱宇安說，既期待又開心，終於不必請家人載他到外縣市去看職棒了。

台東縣長饒慶鈴表示，中華職棒球員與教練有不少台東子弟，為讓縣民能夠看到台東子弟精湛球技，便積極主動邀請中華職棒祕書長楊清瓏帶隊至第一棒球場進行場勘，讓睽違14年的職棒賽終於重返台東。而中華職棒秘書長楊清瓏則強調，將會盡力向各球團協調，希望未來每年都能到台東舉辦賽事。

中華職棒在2008年曾在台東舉辦比賽，礙於球場設備限制及交通不便，之後便未曾在台東比賽過，而台東縣第一棒球場近年陸續完成夜間照明、LED電子計分板及轉播室等，設備修繕升級後，終於符合職業賽事基本條件。

教育處表示，除中信兄弟球團自行售票外，球團共回饋4000張內野票券給縣府，扣除分配縣內25所學校的基層棒球隊師生，其餘全數回饋台東縣民索取，讓真正關心棒球的鄉親能夠享受國內最高等級的棒球賽事。

教育處提醒，成功索取票券的民眾務必於所選賽事當日持個人身分證明文件及索票序號到台東第一棒球場領取票券，逾時民眾視同放棄。未索取序號的縣民也可以在賽事當天至現場排隊，當有釋出票券將開放給現場鄉親，每人最多領取2張。

教育處說明，本次索票網站已先進行系統壓力測試，可同時容納至少5000人同時上線，系統流量1分鐘放行200組索取序號，亦已安排專人即時應變。