彰化縣新增1127例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情一路飆升，中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增6萬3964例本土確診個案，彰化縣單日確診人數再創新高，增加1127例，縣長王惠美表示，因應確診者越來越多，可由家人代領抗病毒口服藥物，首先得評估確診者是否為高風險對象，目前提供Paxlovid抗病毒口服藥物有137家醫院，可先上網查詢。

王惠美指出，已啟動戶政防疫便利站，安心防疫健康包可以代領讓民眾早日收到，領取時間是上班時間，領取地點：確診者戶籍地（或現居住地）戶政事務所、親友不便代領者，請洽本縣防疫關懷中心（04）7531999。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情上升的趨勢，重症治療，遠重感染控制，要把它當成一種疾病，檢視自我萬一確診是否有重症因子，如果沒有，就像一般上呼吸道感染方式治療即可，如果有，現在有許多抗病毒藥物如瑞德西韋，越早使用就越能預防輕症轉成重症，也能減少後遺症，避免重症的發生相對重要。

葉彥伯也提醒，衛生單位要特別注意65歲以上長者以及新生兒的染疫情形，因為屬高危險群，染疫後轉為重症的機率較高，青壯人口除非本身有慢性病等問題，大部分都是以輕症且自行痊癒。