韓聯社14日報導，美國國務院13日（當地時間）表示，若新冠疫苗實施計劃（COVAX）決定向北韓援助美國捐贈的輝瑞新冠疫苗，美方將予以支持。

韓國總統尹錫悅此前表示有意為北韓居民援助新冠疫苗等抗疫醫療物資，美國國務院發言人在接受韓聯社書面採訪時就此回答如上。

發言人表示，美方強烈支持包括疫情防控在內的韓朝合作，相信韓朝合作能為在朝鮮半島營造更穩定的環境做出重要貢獻。

該發言人還表示，美方正關注北韓新冠疫情相關報導，並對其將給北韓居民帶來的影響表示擔憂，美方一貫支持向北韓援助新冠疫苗。若COVAX向北韓分配美國捐贈的輝瑞新冠疫苗，美方將對此表示支持。

報導指出，這代表美方具體重申雖無對北韓提供疫苗計劃，但支持國際社會人道援助的既有立場。

美國白宮發言人前一天在記者會上就美方是否會向北韓援助新冠疫苗的提問表示，由於北韓反復拒絕COVAX的疫苗援助，美方暫不考慮相關事宜，但將一貫支持國際社會向北韓居民提供人道主義援助所付出的努力。