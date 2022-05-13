經濟部協助快篩試劑廠商出貨到國內的八大通路，開賣至昨天第4天，整體銷售比例近7成，剩下尚有約21萬多劑存貨。如果加上每日配售量，北北基八大通路還有46萬多劑快篩可供選購。

八大通路包括統一超商（7-ELEVEN）、全家、萊爾富、OK等四大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等通路，從5月9日本周一開始於疫情發展較快的北北基桃四縣市開始販售。

經濟部指出，目前販售的試劑為知名品牌「亞培」的家用快篩試劑，以每人限購一劑的方式，每天補貨的方式，讓更多人可以買到快篩。首日開賣銷售一空，10日通路回報銷售比例達到90.99％。5月11全日則是81.94％，到昨12日為止，銷售比例降為69.86％。

也就是說，除少數熱點門市外，絕大多數通路都還有快篩，共有約21萬劑存貨，再加上每日配售量，目前北北基桃的八大通路門市，尚有46.8萬劑快篩，可供急用民眾購買使用。

經濟部指出，目前是先供給疫情發展較快的北北基桃地區，後續也會視販售情況及各地因疫情產生的需求，適時鋪貨至其他地區販賣。