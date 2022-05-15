最近，上海連續發佈了重點外貿企業「白名單」，在當前上海疫情防控形勢下，如何推動上海外資外貿企業復工復產？上海市商務委主任顧軍今天在記者會上表示，將針對「人能出、車能動、貨能轉」的目標，提出四大制度設計和企業服務，第三批名單820餘家企業也將於近日發佈。

今天（5月15日）上午10時，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，上海市副市長陳通、市商務委主任顧軍、市衛生健康委副主任趙丹丹、市市場監管局副局長彭文皓介紹上海疫情最新情況。

顧軍表示，為進一步做好外貿外資企業的復工復產工作，上海市商務委制定了《重點外貿企業復工復產工作指引（試行）》，先後發佈了兩批復工復產重點外貿企業「白名單」，包括貨物貿易類、服務貿易類、外資總部類和口岸服務類企業共計704家，其中，第一批142家，第二批562家，第一批「白名單」中的企業已有63％復工復產，第二批「白名單」企業正在準備復工復產。第三批名單820餘家也將於近日發佈。

顧軍表示，政府針對「人能出、車能動、貨能轉」做好制度設計和企業服務。一是推動企業落實疫情防控要求，努力實現人員返崗。政府將會同各區對「白名單」企業進行服務全覆蓋，推動企業與所在地街鎮或防控部門對接，按「一企一方案」原則報送復工復產疫情防控方案。同時，在商務領域啟用「復工復市人員返崗電子通行證」，為企業人員返崗提供技術支持。

二是完善車輛管理機制，努力保障復工復產車輛流動需求。啟用大陸全國統一版《重點物資運輸車輛通行證》，發佈《關於市商務委外貿領域重點物資運輸車輛通行證受理範圍的通知》，滿足外貿企業貨物車輛跨省運輸需求。啟用外貿領域市內貨物運輸臨時通行證，為外資外貿企業市內貨物運輸提供路徑。此外，還啟用復工復產臨時通行證，為企業租用客車安排返崗人員返回單位工作提供便利。

三是聚焦難點、堵點問題，努力打通貨運物流各環節。成立外貿和口岸服務工作專班，通過行業商協會等平台加強企業政策輔導，對企業反映較為集中的倉庫開放、單據傳遞、運輸時效等難點、堵點問題予以有針對性地協調推動解決。同時，發揮長三角外資企業服務聯動機製作用，協調重點企業在外省市倉庫的復工，打通跨區域供應鏈。

四是暢通溝通管道，積極回應外資企業的關切。與駐滬領事機構、外國商協會等建立定期對話機制，加強政策解讀和信息溝通，主動爭取理解支持，穩定在滬外資企業發展預期。組織多場外資企業線上座談會，會同相關部門在線上為企業提供問題解決路徑，並跟蹤落實問題解決情況，形成工作閉環。

顧軍表示，下一步，政府將根據疫情防控形勢，動態調整有關外貿外資企業復工復產工作方案，有序推動外資外貿企業恢復正常經營。