台南官田田媽媽菱成粽藝坊開業22年，所販售的「菱角粽」，以自家生產的菱角為主角，走健康養身風，廣受消費者喜愛，今年店家發現不少民眾「超前部署」，尤其北部的顧客，預購粽子的時間，比以往提早約1個月，除了作為因應疫情的「備戰存糧」，端午吃粽也不需出遠門。

菱成粽藝坊初期是賣大眾所熟悉的傳統粽子，直到開業後的第3年，為了參加總統府一場活動，官田農會的指導員鼓勵他們嘗試把在地知名的菱角包進粽子裡，沒想到一戰成名，陸續接到很多北部消費者的訂單，從此便主打「菱角粽」特色來行銷。

菱成粽藝坊班長賴明美說，丈夫家裡從農，因此粽子的餡料如糯米、菱角及五穀雜糧等，幾乎都是自己種植生產的。因為以前小時候，冬天長輩會燒木頭來烘乾衣服，柴燒的味道一直是她難以忘懷的童年記憶，所以相較一般都用瓦斯，他們堅持柴燒來蒸煮粽子，傳遞古早味。

菱成粽藝坊現有菱角蛋黃肉粽、菱角五穀肉粽、菱角蓮子五穀素粽等3種口味的粽子，即便現在萬物齊漲，他們仍實惠的價格販售，賴明美說，他們選用不油膩的瘦肉和養生的菱角、蓮子為內餡，吸引很多年輕人採購，此外疫情下戶外運動盛行，不少要去爬山、騎單車的民眾也喜歡來買粽子。

賴明美說，6月才端午，但很特別的是，許多人4月就開始訂購，她推測可能是疫情關係，大家想盡量減少出門機會，粽子可以冰在冷凍庫裡頭保存，想吃再拿出來蒸一下，省時又方便，今年疫情雖然嚴重，但銷量似乎未因此而減少。