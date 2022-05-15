防疫保單之亂還沒結束!立委高嘉瑜今（15日）於臉書上爆料「富邦資深保險業務員心聲」，金管會喊話不能拒賠，富邦產險卻硬逼業務員退件、退保，理賠人員慢慢拖，拖到法院見，最後不理賠；富邦產險回應，近日防疫險續保風波造成第一線面對客戶的業務人員，肩上有龐大的壓力，富邦產險「深感抱歉」，也同時藉由這個機會，感謝業務人員的辛勞。

高嘉瑜臉書上指出，富邦開了第一槍，帶頭拒保、退件、不理賠，其他業者不會跟進嗎？防疫保單之亂，恐怕現在才開始。

富邦產險解釋，在新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升的趨勢下，大量的風險需求湧進，已超出富邦可承受的風險胃納範圍，基於風險管理、公司治理與永續經營，同時更須確保富邦對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策，並對部分案件婉拒承保。

為盡最大力量支持第一線營業同仁，富邦產險表示，全體員工皆全力以赴，處理爆量的要保文件審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，減緩業務人員可能面對的質疑與不滿；富邦產險希冀全體同仁能同心協力，攜手妥善處理每一位客戶的需求，共同度過這段疫情。