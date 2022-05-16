雙人水陸暢遊卡線上旅展價，探索世界、馬拉灣開園期間內，無限次入園暢遊一年。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區的福容大飯店，旅展期間推出「雙人麗寶假期」等優惠。（麗寶樂園提供）

新冠疫情呈爆發式延燒，嚴重衝擊國內旅遊業！麗寶渡假區於疫情期間為搶攻商機，16日起至6／13日在官網推出「麗寶春季線上旅展」，包括水陸雙樂園超殺優惠、饗樂券等多場域促銷方案，每週還有快閃商品最低下殺等3.5折，期望在疫情期間殺開一條血路。

麗寶樂園指出，線上旅展推出的超殺優惠雙人雙園暢玩一整年，只要4999元，探索世界、馬拉灣開園期間內無限次入園玩耍一整年，玩第二次就回本，無論平假日、暑假旺季不用排隊就能憑卡入園；防疫期間不用到實體旅展人擠人，在家動動手指輕鬆下單就能搶到優惠。

旅展期間推出必買商品「雙人麗寶假期」6999元(原價15280元)，有別於以往一泊一食的套票，本次推出精緻客房雙人住宿一泊二食，渡假期間餐宿全包！還搭配馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，就是要玩的盡興又開心。

全台灣唯一賽車主題旅店，擁有賽道風光及賽車引擎聲Morning Call，T11、T12麗寶賽車主題旅店，推出「雙人麗寶賽車駕期」4999元，內含傳奇客房雙人住宿一泊二食及馬拉灣及探索世界雙園擇一門票兩張，省下排行程的時間，疫情期間懶人渡假最佳首選。

麗寶樂園表示，麗寶福容大飯店首次推出「三廳共享餐券」買10送1超值價位 9900元現省3168元，可嘗遍經典港式風味中式餐廳《福粵樓》、饕客們最愛的《順園日式料理》及不僅吃飽更要吃巧的西式自助餐廳《田園咖啡廳》，三種選擇三種味蕾享受。