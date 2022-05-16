大陸國務院新聞辦今（16日）舉行「4月份國民經濟運行情況」記者會，針對近來諸多外資研究機構對大陸今年5.5％的GDP增速均不看好，普遍認為今年大陸GDP增速只會在4.2％-4.8％，對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉回應，大陸今年以來有很多的因素超出了預期，經濟運行確實面臨很多困難，但這些困難都是短期的、暫時的，從全年發展來看，大陸經濟保持穩定增長還有不少有利條件。

針對外界質疑大陸今年GDP增速不如預期，付凌暉表示，對於大陸的經濟走勢，各方面有不同的認識和看法。今年以來有很多的因素超出了預期，經濟運行確實面臨很多困難，但是也要看到這些困難都是短期的、暫時的，從全年發展來看，大陸經濟保持穩定增長還有不少有利條件。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉。 （摘自澎湃新聞）

付凌暉指，從當前來看，一是疫情防控取得階段性成效，復工復產效果逐步顯現。堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，3月份以來，大陸經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，4月中下旬以來，疫情形勢總體上呈下降態勢。受疫情影響嚴重的部分地區，復工復產也是有序推進。根據有關資訊，目前上海9000多家規模以上工業企業中，已經復工企業佔比接近50％。從5月以來的情況看，前期受疫情影響較大的貨運物流持續恢復，全大陸發電量等一些實物量指標也在改善。

二是投資穩增長作用將繼續發揮，基礎設施和製造業投資支撐有力。今年以來，專項債發行和使用加快，可用於基礎設施投資的財政資金較為充足。投資到位資金中，大陸政府預算資金增速保持較快增長，有利於基礎設施投資穩定增長。同時，受疫情影響，一些製造業企業生產經營困難增加，但是各地區各部門落實促進工業經濟平穩增長政策，大力推動重大製造業投資項目開工建設，實施大規模增值稅留抵退稅政策也有利於增強企業發展信心，製造業投資增長仍有支撐。1至4月份，製造業投資同比增長12.2％，快於全部投資增長。

三是消費有望逐步恢復，線上消費和升級類消費仍會成為消費的重要支撐。4月份，社會消費品零售總額雖然出現下降，但是隨著疫情影響逐步得到控制，消費恢復步伐會加快。從兩年來疫情發生以來的經驗看，一旦疫情得到有效控制，正常生活秩序得到恢復，被壓抑的消費需求會得到較快釋放。下個階段，援企穩崗力度加大，就業基本盤總體穩定，有利於保障居民收入和居民消費能力。受益於資訊技術發展，一些傳統接觸型消費加快向線上轉移，居民消費升級態勢仍然會持續，有利於支持消費增長。

四是出口雖然面臨一定壓力，但是持續增長有利條件仍然較多。國際形勢複雜嚴峻，全球疫情和地緣政治衝突交織疊加，主要經濟體政策收緊步伐加快，世界經濟下行風險在加大。4月份，國際貨幣基金組織將2022年全球經濟增長預期由1月份的4.4％下調到3.6％。同時，國外生產供給逐步增加，加大大陸出口競爭壓力。儘管如此，大陸工業體系完備，製造業供給能力強，能夠較快適應外部需求變化，加之堅定不移擴大開放，加強與貿易夥伴互利合作，推動自貿區建設，都有利於擴大出口。今年是RCEP落地實施的第一年，穩外貿政策會持續顯效。1-4月份，大陸對「一帶一路」沿線國家進出口同比增長15.4％。

付凌暉表示，總體來看，疫情擾動不會改變大陸經濟平穩運行趨勢，也不會改變大陸經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點，在各項政策支持下，大陸國民經濟將會加快恢復，實現企穩回升。