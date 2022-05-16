IC載板廠積極擴產，帶旺達航科技(4577)營運，目前機械鑽孔設備接單出貨已排到年底，達航總經理陳柏棋表示，今年上半年情況可望延續到下半年，全年展望審慎樂觀，全年成長幅度有機會超越去年。

達航科技成立於民國80年，公司主要業務為高精度及高性能鑽孔機、成型機等自有品牌(VELA)設備銷售、設備改造與保養服務暨雷射鑽孔專業加工服務，其中機械鑽孔設備銷售及服務佔營收比重約68%到70%，雷射鑽孔代工服務則涵蓋大陸、日本及台灣，其中台灣約佔雷射鑽孔服務的一半，佔營收比重約30%，終端客戶群包括印刷電路板產業、光電產業、半導體產業等。

達航科技是少數具備自製高轉速主軸能力的供應商之一，由於公司持續投入機械鑽孔設備關鍵性零件—高轉速高精度主軸產品的研發與精進，產品轉速由16萬轉推升至今可達30萬及35萬轉，有別於主軸用電鍍處理方式，公司生產之主軸係以異材熱融合方式製造，其優點是可延長使用年限及提高再生可利用率，以利客戶產線效能得以穩定運作，公司亦朝向開發40萬轉的主軸研發，以維持自身競爭力。

半導體及IC載板需求暢旺，面對高階製程的需求，達航科技自製高階鑽孔機已跨入ABF載板等高階產品專用之技術領域，並取得客戶大廠認證量產使用，隨著5G、6G次世代通訊滲透率逐漸提高，汽車自動駕駛、可攜式裝置的功能多樣化、物聯網速度及廣度、AI影像高解析度等需求，載板於有限面積內之孔數將日益增加，孔位精準度及加工速度需求將會推升，達航科技依據客戶製程需求客製化或改造機台，並搭配不同高轉速主軸，滿足客戶高精度鑽孔能力與鑽孔效能的提升。

達航科技111年第1季每股盈餘為1.24元，較去年同期增加65.33%，累計前4月合併營收5.74億元，較去年同期增加45.39%。

受惠於半導體及IC載板廠積極擴產，陳柏棋表示，目前機械鑽孔設備接單交貨已排到今年底，部分設備訂單已談到明年第2季，雷射鑽孔代工訂單亦已排到今年第3季，預期今年上半年情況可望延續到下半年，全年展望審慎樂觀，成長幅度有望超越去年。

達航預計6月中旬上櫃掛牌。