上海疫情採取封控措施嚇壞了當地民眾，在歷經封城生活的艱苦掙扎之後，大量中上層人士萌生移民念頭。由於社交媒體與網路上「移民」的搜尋快速增加，百度和微博運營分析工具不再提供相關詞彙搜尋數據，大陸官方也收緊核發護照與相關文件，並嚴格限制「非必要出境活動」。

據《華爾街日報》報導，2年多的邊境限制和上海的長時間封控促使一些大陸民眾考慮移民外國，他們中的許多人過去都未曾有過這種想法。據受訪的10幾位中國公民表示，因為上海的封控持續，加上未來仍堅持「動態清零」疫情防控政策，他們正在考慮或加快出國計劃。

報導說，一位上海居民已經快要拿到當地戶口，這是一件非常令人羨慕的事情。但是已經持續逾6週的全市封控讓她動搖，開始尋找出路。眼下她正籌劃移民美國，她的僱主就在美國。

一位26歲的上海余姓居民受訪時表示，他的移民計劃始於2020年初，當時新冠疫情剛開始擴散，他當時正在老家安徽探親，當地政府封鎖了他父母所住的小區長達3個月。解封後他申請了護照，並過移民機構協助申請日本的語言學校，去年10月獲得了日本居留證。

另一位39歲的科技行業高管表示，原計劃後半輩子在上海生活，惟上海的封控措施以及中國對科技行業的監管整頓讓他產生了移民的想法。他決定移民新加坡，並已為兒子向一所新加坡私立學校提交了入學申請。

報導引述移民律師和仲介指出，過去一個月有關移民的諮詢量大增。駐紐約的移民律曹瑩（Ying Cao）透露，過去2個月內，來自中國高淨值個人和中產階層專業人士的諮詢量達到上年同期的10倍。

報導還說又指，3月份微信上對「移民」的搜尋次數開始增加，當時正值上海收緊抗疫限制措施。根據微信的公開數據顯示，3月15日中國用戶搜尋或分享涉及移民的內容為1600萬次，而一個月後，這類搜尋和分享多達7200萬次。

不過，隨著對移民的搜尋激增，「移民」一詞語似乎變得更敏感。報導說，百度和微博運營的分析工具不再提供關於該詞搜尋興趣的數據。對此百度不予置評，微博則未回應置評。

即使有一定經濟實力，但現在大陸的移民過程已變得更加複雜。報導指出，中國已收緊邊境管制，並加強防止資本外流的措施。一名美國的移民律師和一位澳洲的移民仲介稱，與移民有關的文件受到更多限制，特別是試圖通過投資移民項目移民者的資產公證。

此外，中國國家移民管理局去年8月限制了護照的發放，僅限那些能夠提供文件證明是為了上學、工作或商業目的而出境的公民，理由是需要儘量減少旅行者將病毒帶回國的風險。本周，中國移民管理部門亦表示，將嚴格監管出境證件的審批簽發，以限制「非必要出境活動」。