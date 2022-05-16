前身為阿聯酋電信集團的e&宣布，斥資440億美元收購英國電信商Vodafone的9.8％股權，Vodafone周一早盤股價跳漲4％。e&表示，無意全面收購Vodafone，而且全力支持其董事會，Vodafone董事會因股價挫跌承受股東壓力。Vodafone自執行長里德（Nick Read）2018年10月上任後，股價跌掉25％左右。