阿聯酋電信集團 收購Vodafone 9.8％股權 21:182022/05/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前身為阿聯酋電信集團的e&宣布，斥資440億美元收購英國電信商Vodafone的9.8％股權，Vodafone周一早盤股價跳漲4％。e&表示，無意全面收購Vodafone，而且全力支持其董事會，Vodafone董事會因股價挫跌承受股東壓力。Vodafone自執行長里德（Nick Read）2018年10月上任後，股價跌掉25％左右。 強化防洗錢、打資恐 上海銀攜集保 新增API功能 推特股價接連走跌...知名空頭：穆斯克收購恐重新議價 #Vodafone #阿聯酋 #信集團 #收購 #股權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供應吃緊 環球晶、合晶權證火 04:102022/05/16 證券．權證 《國際產業》創建65億美元消費品王國 傳Reliance大舉收購在地品牌 10:282022/05/16 財經 持有Tomod's股權過半 三商家購 Q2營收成長可期 04:102022/05/12 證券．權證 防洗錢、打資恐 上海銀攜手集保提升股權資訊運用 12:512022/05/11 財經 金寶大動作提告 沈軾榮回擊 04:102022/05/10 產業．科技 上海商銀聯手集保 多層股權資訊一次查 10:242022/05/11 財經 進口草料飆4成 酪農籲生乳漲5％ 04:102022/05/11 生活新聞 《電機股》羅昇取得明基能源股權 強化綠能產品線 09:572022/05/07 財經 馬斯克收購踩煞車 推特股價狂崩 04:102022/05/14 國際大事 《國際產業》訂戶增加、調高展望 德國電信業績優預期 14:182022/05/13 財經 利多頻傳 生技股成資金避風港 04:102022/05/16 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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