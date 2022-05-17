在疫情帶來的經濟趨緩壓力下，中國官方不得不調整自2020年下半年開始的各項監管政策，藉此維穩。除房地產領域限制逐步放寬，平台經濟、企業赴海外上市的規管也有鬆動趨向。

近1年半來，中國官方陸續對螞蟻集團、滴滴出行和騰訊等科技巨頭祭出一連串監管措施，衝擊這個行業原有的高獲利商業模式；另一方面，對於房地產業的監管措施不斷加嚴，也使得許多大型地產商出現了財務風險，接連發生違約的情形。

此外，遊戲產業、娛樂業及補教產業也都一一成為中國官方監管的重點領域，一時間風聲鶴唳，深怕下一個被開刀的恐怕是自己。

然而，在雷厲風行持續了約1年半的後，近期相關的政策強度似乎不再如去年那麼強，甚是可以陸陸續續從政策布達，發現各領域的監管措施略有放寬或是調整的跡象。在這背後顯示中國政府面對疫情對經濟所造成的影響，不得不作出一定程度妥協。

在面臨經濟成長趨緩的壓力下，作為經濟火車頭的房地產業自然成為了穩定經濟的「另類救世主」。在經歷過去一年的嚴格監管後，中國官方似乎正在逐步改變監管政策，「鬆綁」成了關鍵字。

綜合媒體報導，中國人民銀行（央行）、銀保監會、證監會與深圳證券交易所等多個部門接力表態支持合理的房地產金融活動，並提出多項支持措施，例如准許新發債券、釋出購房補貼、鼓勵併購風險企業的優良項目等，被視為藉此活絡房地產市場以穩定經濟。

此外，2021年曾因房市過熱而遭住建部約談、督導的銀川、徐州、金華、惠州、東莞、南通、西安等7個城市，更在近期逐步放寬限購、限售、限貸「三限政策」。

除了房地產業，曾經一度因為數據、國家安全等問題被限制「出海」的中國網路科技企業，也逐步看到了一絲曙光。

路透社報導，中國長期以來以國家安全為由，不願讓海外監管機構檢查當地的會計事務所。但中國監管機構於3月提議修改境外上市的保密規定，並取消對境外上市中國公司的現場檢查主要由國內監管機構進行的要求，這樣的態度被視為讓步。

中國在數據方面放鬆監管政策早有跡象，中國證券報報導，中國證監會在3月底的一場會議中向與會的中概股企業人員、市場人士透露，對於外界關注的中美審計監管合作問題，「中美雙方監管機構都充分了解對方的關切，正在相向而行」。當時此話被解讀為雙方在這項議題上已逐步有了共識。不久後便傳出中美間的審計監督合作初步架構已經形成。

據今年4月29日的中共中央政治局會議提到，要促進平台經濟健康發展，並提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」。有分析認為，隨著監管風暴對中概股的影響，和COVID-19疫情衝擊經濟，北京可能鬆綁對科技業的監管。

另據日經亞洲16日引述知情人士指出，中國全國政協會議今天會見奇虎360董事長周鴻禕等主要科技公司高層，數據安全將是會中討論重點之一，外界關注北京是否將放鬆對科技業的監管。

至於在遊戲產業領域的監管，中國國家新聞出版署從去年7月起暫停審批新的遊戲版號。使得中國遊戲界步入寒冬，2021年下半年有1.4萬家中小規模的遊戲相關企業關門。

香港經濟日報報導，在停批8個月後，中國官方於4月8日批覆，共有45款遊戲搭上首班車，通過審批。

除了對內的監管政策外，中國相關部門也持續安撫外部投資人的信心。華爾街日報4月底曾報導，中國官員正打算與外國投資者和企業舉行會議，「以安撫那些因中國政府整頓民營領域而感到不安的投資者和企業」。（編輯：邱國強）1110517