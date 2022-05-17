繳稅季到，廣大存股族如何聰明報稅，永豐金證券分析指出，存股配息的股利所得課稅方式有兩種，存股族可以依自己綜所稅的課稅級距來試算最有利的方案，一般小資族多適用併入綜所稅申報，有股利8.5％的抵減稅額可以適用；課稅級距30％以上的所得者，採股利分離課稅單一稅率28％較有利。

存股投資人口近年快速激增，根據永豐金證券「豐存股」平台的資料分析，截至今年4月每月扣款突破7.5萬交易戶，許多存股族今年度首次遇到存股配息要如何申報個人綜合所得稅。

永豐金證券表示，今年綜所稅淨額低於54萬元適用最低5％的課稅級距，存股族若適用5％的稅率級距，且獲配股利，股利收入雖然隨綜所稅按5％計算所得稅，但適用8.5％的抵減稅額，可以有3.5％的抵減稅額差額的小確幸。

根據「豐存股」扣款分布年齡最新統計，「豐存股」台股21-40歲的扣款交易戶數占比達65％為最大宗，以一般單身小資來試算，所得淨額低於54萬元都可適用最低5％的課稅級距，加上三大扣除額：免稅額8.8萬、標準扣除額12萬與薪資所得特別扣除額20萬，初略計算今年加上股利總所得在94.8萬元以內的存股族，選用併入個人綜所稅申報，應有機會享受股利抵減後3.5％的差額小確幸。實際稅額計算、仍依個人情形及國稅局之規定為準。

另一方面，課稅級距屬於30％以上的較高所得存股戶，使用單一稅率28％股利分離課稅較有利。永豐金證券指出，不論是高低所得者，存股的被動配息收入都有最適合自己的申報扣稅方式。

永豐金證券鼓勵投資人提早存股創造被動收入，「豐存股」台股100元就能定期定額存股的低門檻，讓更多投資人省點零用錢就能存股，每年的6月至9月是台股的除權息旺季，只要在除權息日的前一天買進股票或持有股票，就可參與除權息領取股利，投資人不妨利用市場波動局勢逢低布局。