美股雖偏弱，台股17日因電子股跌深反彈，一舉收復「萬六」（16,000點），且國際美元回跌，帶動新台幣走升，上演股匯雙漲，終場收在29.732元兌1美元，為近一周高點，升值8.2分，台北外經紀公司成交量10.95億美元。

外匯交易員指出，美國紐約州製造業指數遠不如預期，經濟活動放緩擔憂，聯準會（Fed）政策面對考驗，美股四大指數僅道瓊收小紅，台股在科技股跌深反彈帶動下，展開全面反攻，最後上漲155點至16,056點，新台幣跟著反轉走揚，出口商也趕緊進場拋匯，進一步推高新台幣升破29.8元。

外匯交易員表示，外資仍小幅賣超台股8億元，但在匯市有進有出，尤其國際美元指數上周五一度觸抵105後，避險資金回吐，接連二個交易日回落，指數來到103，美元避險需求顯現放緩跡象，短線新台幣應有一定的支撐，先看29.8元關卡是否就此守住。