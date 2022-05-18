受到中國封城及聯準會升息衝擊，近期台股跟隨全球股市重挫。4月台股加權指數下跌6.22％，OTC指數跌幅10.25％。大盤表現疲弱，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減。根據投信投顧公會資料，全市場主動式台股基金規模，從3月的4164.75億元，下滑至4月的3650.99億，為去年9月以來新低，月減幅達到12.34％。

台股基金規模前十大投信公司的月減幅普遍也在一成以上，比較特別的是，統一投信規模月減幅僅5％，下滑幅度最少，主要是該公司旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，有新資金的買盤挹注，使得統一投信台股基金規模排名前進一名，位列第四大，僅次於元大、安聯及國泰投信。

其他4月規模減幅較少的前十大投信還有保德信投信、國泰投信與群益投信；至於4月規模流失較多的則以之前台股部位最高的投信為主，包括安聯投信減少17.5％、元大投信流失14.7％、野村投信減少14.64％。

展望台股後市，隨著中國準備解除封城，企業陸續復工，加上美股反彈，股市氣氛也開始好轉。統一投信表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計於五月底達到高峰及上海復工消息刺激，短期台股底部已逐漸浮現。而上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，皆須等到6月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。

台股中長期仍不看淡，時序臨近第二季尾聲，投資人可以開始準備布局，迎接第三季旺季的來臨。具備明確成長性的產業，仍為布局首選，例如智能車、HPC相關類股及新平台新規格提升受惠股等。但統一投信也提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。主動式台股基金可透過團隊專業基本面研究，搭配總經情勢分析，對個股進行汰弱留強及最適化配置，投資人可多利用定期定額台股基金，來累積長線資本。