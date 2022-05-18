台股加權指數18日開高在16,174.78點，權王台積電（2330）開在541元，較17日大漲11元，二線晶圓代工聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）同步開高，人氣股ABF載板三雄、IC設計、電動車概念、航運股齊步往上，帶動台股早盤大漲逾140點，指數反彈一度站上16,200點關卡。

美國4月零售銷售表現強勁、緩解經濟成長趨緩疑慮，再加上聯準會主席鮑爾誓言抗通膨之際、稱經濟仍有機會軟著陸，使得美國四大指數呈現跌深反彈的態勢。

道瓊工業平均指數5月17日終場上漲1.34％（431.17點）、收32,654.59點，創5月6日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2.76％（321.73點）、收11,984.52點。

費城半導體指數大漲5.01％（146.44點）、收3,066.50點。

元富投顧指出，美股今年來，包括道瓊、標普500、NASDAQ和費半跌幅都很深，上周跌深反彈，但是否已經觸底，恐怕仍要再觀察一段時間，尤其6月再升息2碼，7月也再升息2碼，一連串的升息，能否將CPI指數有效下降，將是未來美股能否築底完成，並開始再走回升的關鍵。

元富投顧指出，美股如真正落底，台股才能不再破底，並且讓中期買盤歸隊，目前，都還只是跌深反彈，15,500～16,000區間整理，大型電子股台積電、聯電、聯發科和IC設計高價股穩住盤面，短線要站穩16,000點，恐怕要再補量才行。